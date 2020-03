Bijna 100.000 coronabesmettingen in VS

In totaal zijn er 97.028 geïnfecteerden in het land, een toename van bijna 18.000 gevallen ten opzichte van donderdag. Het aantal doden steeg in diezelfde periode met 345. New York City kent de meeste besmettingen, daar hebben meer dan 25.000 inwoners het longvirus. 366 van hen zijn gestorven aan de gevolgen van het virus.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdag een decreet ondertekend waarmee autofabrikant General Motors wordt verplicht beademingsapparatuur te produceren om de pandemie te bestrijden. Hij deed dat nadat eerder de gouverneur van de staat New York en de burgemeester van New York City daarop had aandrongen. Ze vrezen snel zonder te komen zitten. Minister van Volksgezondheid Alex Azar bepaalt later het aantal dat GM dient te maken.