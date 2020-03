Matthijs van Nieuwkerk besluit DWDD met de woorden ‘tot zover’

De laatste aflevering zag er anders uit dan normaal. Vanwege de coronacrisis is er al twee weken geen publiek meer in de studio. Ook waren er geen gasten aan tafel uitgenodigd. Wel werd Matthijs, zoals gebruikelijk op vrijdag, vergezeld door tafelheer Marc-Marie Huijbregts. De mannen haalden herinneringen op aan vijftien jaar De Wereld Draait door, deelden persoonlijke hoogtepunten en gesprekken die hen zijn bijgebleven. Zo kozen ze voor interviews met gasten als Andre Agassi, Mies Bouwman en Kees van Kooten en Wim de Bie.

Uiteraard was er ook in de laatste aflevering ook ruimte voor muziek. Zo zong Michelle David op Matthijs’ verzoek Respect van Aretha Franklin. Dat was al vijftien jaar het nummer dat de redactie draaide uit “bijgeloof” voor een succesvolle uitzending. Ook Ilse DeLange, die de presentator er zelf graag bij wilde hebben, zong een verzoeknummer. Matthijs had het toepasselijke Turn! Turn! Turn! van The Byrds aangevraagd. Henny Vrienten had voor de gelegenheid het afscheidsnummer Tot zover geschreven.

In januari werd bekend dat de presentator stopt met DWDD en dat het programma niet zonder hem doorgaat. Hij blijft wel bij de publieke omroep en gaat vanaf begin volgend jaar een nieuw programma op de zaterdag maken.