AFM belooft mild te zijn met deadlines financiële verslaglegging

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) zal proberen coulant te zijn voor bedrijven die als gevolg van de coronacrisis deadlines van financiële berichtgeving missen. Die belofte deed de toezichthouder vrijdag, nadat de Europese autoriteit voor effecten en markten (ESMA) hier een richtlijn over had uitgebracht.

Normaal zijn bedrijven verplicht om uiterlijk 30 april hun financiële verslaggeving over het jaar ervoor - in dit geval 2019 - bij de AFM te deponeren. Vanwege de impact van het nieuwe coronavirus stelt de ESMA voor om nationale toezichthouders deadlineregels minder strikt te laten hanteren.

De ESMA vindt in ieder geval dat in de Europese Unie dezelfde regels moeten gelden voor ondernemingen die door de coronacrisis niet voor 1 mei hun financiële verslaggeving kunnen publiceren. Het is dan aan de nationale toezichthouders om al dan niet coulant te zijn.