Paus schenkt speciale zegen: ‘we zitten in hetzelfde schuitje’

Paus Franciscus heeft in het kader van de coronapandemie in een buitengewone Urbi et Orbi-zegening de mensen opgeroepen tot meer saamhorigheid in deze crisis. “Er is diepe duisternis gevallen over onze pleinen, straten en steden. Het heeft ons leven overgenomen en alles gevuld met een oorverdovende stilte en een troosteloze leegte, die alles verlamt”, zei de paus vrijdag voor een leeg Sint-Pietersplein in Rome.