‘Heb meer respect voor chauffeurs en ov-personeel’

Gedraag je normaal tegen personeel in het openbaar vervoer en heb ook meer respect voor vrachtwagenchauffeurs. Die oproep doen Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland, en zijn VNO-NCW-collega van Hans de Boer na berichten over wangedrag in de richting van ov-personeel en chauffeurs.

De voorzitters kunnen er met hun hoofd niet bij dat bijvoorbeeld opzettelijk in de richting van ov-personeel wordt gehoest of dat chauffeurs bij het laden en lossen worden geweerd of beschimpt. Die laatste groep loopt op allerlei plekken tegen problemen aan. Soms kunnen ze hun handen niet wassen of van een toilet gebruik maken, omdat mensen bang zijn voor verspreiding van het coronavirus.

“Heb respect voor vrachtwagenchauffeurs en ov-personeel en gedraag je normaal”, aldus de voorzitters. “Zorg juist een beetje extra voor deze belangrijke beroepsgroepen die ons land mede draaiend houden.”