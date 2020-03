Het Amerikaanse Congres is vrijdag akkoord gegaan met een steunpakket ter waarde van 2000 miljard dollar om de Amerikaanse economie te ondersteunen in de huidige coronacrisis. De Senaat was eerder akkoord gegaan, nu schaarde ook het Huis van Afgevaardigden zich achter het steunpakket. President Donald Trump zei eerder al de wet direct te ondertekenen zodra die door het Congres is geloodst.

Mail de redactie Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.