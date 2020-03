Farmaceut Roche deelt de receptuur van een testvloeistof die nodig is voor coronatesten met de overheid. Dat laat het Zwitserse bedrijf vrijdag in een verklaring weten. De afgelopen dagen ontstond flinke ophef over het bedrijf, nadat onderzoeksplatform Follow The Money had gemeld dat de farmaceut het recept niet wilde delen met Nederlandse laboratoria.

Mail de redactie Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.