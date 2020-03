Wiebes: komende maanden wordt een ‘1,5-meter-economie’

De minister is druk bezig met ondernemers om concepten te ontwikkelen om de 1,5-meter-economie te laten werken. Het doel is zoveel mogelijk activiteiten door te laten gaan als het veilig kan. “Er bestaat bij ondernemers begrip en hier en daar ook enthousiasme. Men ziet in dat dit belangrijk is. En daar moeten we de komende weken heel hard op inzetten”, zei Wiebes.

Bij de detailhandel gaat het erom dat klanten voldoende afstand kunnen houden, de vakken veilig kunnen worden gevuld en dat klanten veilig kunnen afrekenen.

Voorschriften

De minister vindt niet dat het openhouden van niet-essentiële winkels in strijd is met de voorschriften om vooral thuis te blijven. “Er is geen regel dat winkelen niet kan. Maar doe het beheerst, maak er niet een uitje van maar doe wat nodig is. Gebruik daarbij je gezonde verstand.” De minister vindt het belangrijk dat winkels open zijn om Nederland gezond en vitaal te houden.

“We moeten daar waar het verantwoord is Nederland aan de gang houden en tegelijkertijd daar waar ondernemers in de problemen komen, klaarstaan met het steunpakket.”