Aantal coronabesmettingen in Italië hoger dan in China

Het aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus in de Italiaanse regio Lombardije is gestegen met ruim 2400. Dat zegt een bron die bekend is met de gegevens tegen persbureau Reuters. Daarmee zijn er in Italië nu meer mensen geïnfecteerd met het longvirus dan in China.

Dezelfde bron meldt dat er de afgelopen 24 uur 541 mensen in Lombardije zijn overleden aan de gevolgen van het virus.

De Verenigde Staten hebben donderdag China al ingehaald qua aantal ziektegevallen.