Scharreleieren verkocht in dozen voor Beter Leven-exemplaren

Pluimveehouders zijn boos omdat supermarkten gewone scharreleieren zijn gaan verkopen in verpakkingen voor ‘diervriendelijker’ eieren met het 1 ster Beter Leven-keurmerk van de Dierenbescherming. De winkels doen dat omdat eieren momenteel niet aan te slepen zijn en ze weinig dozen hebben met de juiste vermeldingen over de inhoud. De Stichting Beter Leven Keurmerk heeft toestemming gegeven gezien de speciale situatie.

Doorgaans verkopen supermarkten geen gewone scharreleieren meer. In de horeca worden ze nog wel gebruikt. Maar omdat die nu gesloten is, zijn uit de horeca juist scharreleieren over. Volgens een woordvoerder van de Dierenbescherming hoeven er dus geen kippen onder een minder regime te leven doordat er in de supers weer scharreleieren worden verkocht.

De Vakgroep Pluimveehouderij LTO/NOP vindt echter “dat de maatregel van Jumbo en Albert Heijn geen recht doet aan de waarde van het Beter Leven-keurmerk, de inspanningen die pluimveehouders hiervoor leveren en de zorgvuldigheid waarmee ze dat doen.”

Albert Heijn kan volgens eigen zeggen de vraag naar eieren amper meer aan doordat mensen nu thuis lunchen: “Voor onze eieren, BLK-1, 2 en 3 sterren, is een situatie ontstaan waarbij we niet meer aan de vraag van klanten kunnen voldoen. Daarom bieden we op dit moment ook eieren aan - extra assortiment dus - via een alternatieve keten dan onze gebruikelijke keten. Dit zijn scharreleieren en die hebben geen BLK-certificering. Dit is een tijdelijke situatie, totdat we weer verhoogde aanvoer uit onze eigen AH eierketen kunnen garanderen. Wij informeren onze klanten hierover, het staat op de website en op het schap.”