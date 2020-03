Cabinepersoneel KLM wil 1,5 meterregel op vluchten

Op vluchten van KLM moet geregeld worden dat tussen passagiers onderling en tussen passagiers en personeel 1,5 meter afstand is, zoals de coronarichtlijnen voorschrijven. Volgens cabinevakbond VNC is het niet langer verantwoord om met volle machines te vliegen. Verder zet de bond vraagtekens bij de vluchten naar coronabrandhaard New York die KLM zeven keer per week in het schema heeft staan.