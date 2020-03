Directeur Albert Heijn: zorgpersoneel krijgt voorrang

Zorgpersoneel krijgt voorrang bij de vestigingen van Albert Heijn. Dat stelt de algemeen directeur van de supermarktketen, Marit van Egmond, in een open brief op de website.

“Zij krijgen bij onze winkels voorrang, mocht er een rij staan bij de ingang. Zodat zij met de enorme werkdruk die ze hebben, gewoon zelf boodschappen kunnen doen op een voor hen geschikt moment”, schrijft Van Egmond.

Volgens een woordvoerder kunnen zorgmedewerkers een badge van hun instelling tonen. Maar de verwachting is dat daar soepel mee wordt omgegaan. “We hopen dat andere klanten zich daarin ook een beetje coulant tonen”, aldus de woordvoerder.

Eerder werd al een vergelijkbaar initiatief opgezet voor ouderen, die in een ‘ouderenuurtje’ de winkel voor zichzelf hebben. Andere initiatiefnemers zetten zich tijdens de coronacrisis in om boodschappen te doen voor mensen in de zorg.