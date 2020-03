Grapperhaus over naar buiten gaan: Mensen, disciplineer jezelf

Hij riep mensen op om vooral thuis te blijven, hoe groot de verleiding ook is om naar buiten te gaan. Het is volgens hem daarbij ook wel eens goed om even met jezelf of met je gezinsleden bezig te zijn, “waarom niet?”

Grapperhaus kan zich goed voorstellen dat iedereen heel Netflix ondertussen al heeft gezien. “Ga dan lekker met elkaar quizzen, heb een goed gesprek, dat kan helemaal geen kwaad, of lees een goed boek.”

Als je toch naar buiten wilt, voor een boodschap of om een frisse neus te halen, dan is 1,5 meter afstand verplicht. Er wordt nu echt gehandhaafd op overtreding van die maatregel. Bij groepjes van drie personen of meer is er kans op een boete. Tegen “opstandige mensen” zegt hij: “Je doet het niet voor mij, je doet het voor de kwetsbare mensen, die een enorm risico lopen”.