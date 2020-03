New York vreest ‘astronomisch’ aantal coronagevallen

Trump zei donderdag in een interview op Fox News nog dat hij niet dacht dat de staat New York, die het epicentrum van de uitbraak in de VS is geworden, 30.000 beademingsmaskers nodig had. Gouverneur Andrew Cuomo had daar om gevraagd, om coronapatiënten met luchtwegaandoeningen te kunnen behandelen.

Cuomo en De Blasio hebben Trump gevraagd zijn gezag te gebruiken om fabrikanten te dwingen beademingsapparatuur te maken en kapitaal te leveren aan fabrieken. Zo’n tekort heeft in Italië en China al geleid tot moeilijke beslissingen over wie er blijft leven of sterft.