Ook Britse minister van Gezondheid besmet met coronavirus

De Britse minister van Gezondheid Matt Hancock is ook positief getest op het coronavirus. Dit is bekendgemaakt kort nadat premier Boris Johnson wereldkundig had gemaakt dat hij met het virus is besmet. Beide bewindslieden werken geïsoleerd in hun woning door. Britse media suggereerden dat ook minister van Financiën Rishi Sunak patiënt is, maar bronnen op zijn ministerie weerspreken dat hij zich in quarantaine plaatst.

De 55-jarige premier blijft zeven dagen in zijn ambtswoning op Downing Street 10. Britse media melden dat Johnsons zwangere vriendin Carrie Symonds (32) zich met hun hond heeft teruggetrokken in hun woning in de Zuid-Londense wijk Camberwell.