Dodental in Nederland door coronavirus opgelopen tot 546

Het aantal mensen dat in Nederland is overleden aan het coronavirus, is opgelopen tot 546. Het aantal geregistreerde sterfgevallen is de afgelopen 24 uur met 112 gestegen, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Deze mensen zijn niet allemaal het afgelopen etmaal overleden. Als een patiënt overlijdt, wordt dat niet altijd direct doorgegeven aan het instituut. Sinds het begin van de uitbraak zijn 8603 mensen positief getest op de ziekte Covid-19. Dat zijn er 1172 meer dan donderdag bekend was.