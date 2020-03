Bolsjojtheater toont voorstellingen voor het eerst online

Voor het publiek blijft het wereldberoemde Bolsjojtheater in Moskou gesloten in verband met de coronacrisis. Daarom zendt het grote theater in de Russische hoofdstad een paar bekende voorstellingen uit op zijn YouTube-kanaal. Het is voor het eerst dat het Bolsjoj dat doet.

Het gaat om ballet- en opera-uitvoeringen, die normaal altijd zijn uitverkocht. De uitzendingen zijn vooralsnog tot 10 april gepland, omdat tot die dag alle theaters dicht zijn. Bolsjoj begint met Het Zwanenmeer, dan De Schone Slaapster en uiteraard De Notenkraker. Ook Boris Godoenov wordt getoond.