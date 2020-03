Oerol krijgt aangepaste versie vanwege coronacrisis

Oerol op Terschelling kan dit jaar niet op de oorspronkelijke manier plaatsvinden door de nieuwe coronamaatregelen. Dat maakte de organisatie van het festival, dat van 12 tot 21 juni plaatsvindt, vrijdag bekend. "We onderzoeken nu, vanuit huis, wat de consequenties zijn. Maar tegelijk kijken we naar wat er nog allemaal wél mogelijk is! Daar hebben we wel wat tijd voor nodig."