Rammstein-frontman Lindemann op intensive care wegens corona

Till Lindemann is opgenomen op de intensive care in een Duits ziekenhuis. Bij de 57-jarige zanger van de metalband Rammstein is het coronavirus geconstateerd, melden verschillende Duitse media.

De band stond vorige week nog op het podium in de Russische hoofdstad Moskou. Maar bij terugkomst in Berlijn bleek de zanger het coronavirus onder de leden te hebben. Door het virus kreeg Lindemann een ernstige longontsteking en werd hij naar het ziekenhuis gebracht. De zanger zou tussen leven en dood hebben gezweefd. Voor nu lijkt het erop dat Lindemann herstellende is.

In juni dit jaar zou Rammstein naar het Goffertpark in Nijmegen komen. De show is uitverkocht, maar of die door kan gaan nu de frontman ziek is, is nog onduidelijk. Ook eventuele verdere coronamaatregelen die de regering op 31 maart bekendmaakt kunnen roet in het eten gooien.