Spanje heeft in een etmaal bijna 800 coronadoden geteld. Het aantal sterfgevallen door het coronavirus is daarmee opgelopen tot 4858, melden de autoriteiten vrijdag. Donderdag was de grens van 4000 doden overschreden.

Ook het aantal besmettingen blijft fors stijgen, met bijna 8000 naar ruim 64.000. Spanje is na Italië het zwaarst getroffen land in Europa.