Minder vervuiling boven Europa door lockdown

Door lockdowns en andere maatregelen tegen het coronavirus wordt de lucht in Europa steeds schoner. De concentratie stikstofdioxide is sterk gedaald. Dat is te zien in onder meer Parijs, Madrid, Milaan en Rome. Voor Nederland en Groot-Brittannië heeft de Europese ruimtevaartorganisatie ESA nog geen duidelijk beeld. Dat wordt de komende dagen verwacht.