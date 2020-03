Metrobrand maakt slachtoffers in New York

Bij een brand in de metro van New York zijn slachtoffers gevallen. Volgens de politie stierf een 36-jarige man. Zeker vier personen liepen levensgevaarlijke verwondingen op, aldus de brandweer. Lokale media spreken over zestien gewonden in totaal.

Het vuur ontstond in een trein bij een metrostation in de wijk Harlem (Manhattan). De brandweer sprak over een moeilijke operatie, onder meer omdat er in het metrostation geen of nauwelijks ventilatie is. Op straat waren dikke rookpluimen te zien. Op de lijn werd het metroverkeer onderbroken.