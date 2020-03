Weer flinke celstraf voor ‘coronaspuger’

Opnieuw is iemand die dreigde anderen met het coronavirus te besmetten, tot een flinke celstraf veroordeeld. Een 19-jarige man uit Heerlen die een buschauffeur bespuugde en het virus zei te hebben, moet acht weken de cel in. Ook moet hij een boete van 450 euro betalen, oordeelde de rechtbank in Roermond vrijdag.