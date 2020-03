Brandhaard Bergamo verwacht nog steeds meer besmettingen

De toestand in de ziekenhuizen in de regio blijft uiterst kritisch, zei een directeur van een gezondheidsinstantie op de Duitse radio. De klinieken liggen vol met intensivecarepatiënten en hebben de limiet bereikt. Een lichtpuntje is de verzorging elders door huisartsen.

Bergamo geldt als een van de coronabrandhaarden in de Italiaanse regio Lombardije, die zeer te lijden heeft onder de coronacrisis. Donderdag bleek het aantal nieuwe patiënten weer sterker te zijn gestegen dan in dagen ervoor.