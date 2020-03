Zangeres Liesbeth List (78) overleden

In haar woonplaats Soest is woensdag zangeres Liesbeth List overleden. Dat heeft haar familie vrijdag gemeld op Facebook. Liesbeth List was 78 jaar oud. De chansonnière, die leed aan een vorm van dementie, wordt in stilte gecremeerd.

List werd op 12 december 1941 geboren als Elly Driessen in Bandoeng, in Nederlands-Indië. Ze groeide op bij pleegouders op Vlieland, die daar een hotel hadden en later de vuurtoren bemanden. Op haar 18e trok ze naar Amsterdam, waar ze Ramses Shaffy ontmoette. Hij vroeg haar voor Shaffy Chantant, een doorslaand succes. Ramses en Liesbeth werden een begrip, als vrienden en als zangers.

List trad ook op met grootheden als Rod McKuen, Charles Aznavour en Gilbert Bécaud. Met het repertoire van Jacques Brel haalde ze een gouden plaat, die ze kreeg uit handen van de meester zelf.

Opleving

Na een wat stillere periode beleefde haar loopbaan een opleving, toen ze in 2001 met Frank Boeijen als producent een succesvol album opnam. Theaterproducent Albert Verlinde vroeg List vervolgens voor de rol van de tragische Franse zangeres Edith Piaf in de musical Piaf.

In het seizoen 2001-2002 ging ze opnieuw het theater in met Van Shaffy tot Piaf, een programma ter gelegenheid van haar 35-jarig jubileum. Ook trad ze aan het begin van het nieuwe millennium weer een aantal keren met Shaffy op. Hij overleed in 2009. In 2015 bracht List een album uit met alleen maar liedjes die Ramses Shaffy heeft gezongen en gaf ze nog een paar concerten met alle musici die aan het album hadden meegewerkt.

Vorm van dementie

List besloot in augustus 2017 zich terug te trekken uit het openbare leven. Ze bleek te lijden aan een vorm van dementie die het gevolg was van hersenletsel uit het verleden. In oktober 2017 ging een musical over haar leven in première in theater Carré in Amsterdam. Ook verscheen in die maand de biografie 'Liesbeth List. De dochter van de vuurtorenwachter', van biograaf Dave Boomkens.

Liesbeth List kreeg in haar carrière verschillende prijzen, waaronder diverse Edisons, een Gouden Harp en de Radio 5 Nostalgia Oeuvreprijs. Haar rol als Piaf leverde haar in 2002 de eerste John Kraaijkamp Musical Award voor de beste vrouwelijke hoofdrol op.