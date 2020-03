Voedselbanken hebben miljoenen nodig door coronacrisis

Voedselbanken in Nederland hebben geld nodig. Door de uitbraak van het coronavirus is de vraag naar voedsel extra groot en komen voedselbanken voor logistieke problemen te staan. Ook is het moeilijk om te voldoen aan de aangescherpte hygiënemaatregelen, stelt Voedselbanken Nederland, die hoopt op een totaalbedrag van 10 miljoen euro. Daarvan is de helft al binnen. De campagne #staysafeengeef moet helpen die andere 5 miljoen bij elkaar te krijgen.