Filmfestival past ook regels Gouden Kalveren aan

Het Nederlands Filmfestival heeft de regels voor de competitie van de Gouden Kalveren aangepast. Vanwege de coronacrisis zijn de bioscopen in Nederland zeker tot 1 juni gesloten. Hierdoor kan een aantal Nederlandse producties vermoedelijk niet op tijd in de bioscopen worden uitgebracht om te voldoen aan de regels die normaal gelden om in aanmerking te komen voor een Gouden Kalf, de grote Nederlandse filmprijs.

"Het NFF zal coulant omspringen met films die vanwege de COVID-19-maatregelen de roulatie- of vertoningscriteria niet halen", laat het festival vrijdag weten. "We vragen iedereen in deze situatie de film gewoon in te schrijven en contact op te nemen met onze programma-afdeling."

De organisatie van de Golden Globes, de prijs die jaarlijks wordt uitgereikt door buitenlandse filmcritici in Hollywood, liet donderdag ook al weten de regels aan te passen vanwege het coronavirus. Omdat ook in de VS alle bioscopen dicht zijn, kunnen veel films daar niet worden vertoond.