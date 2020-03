Amerikaanse staat Louisiana vreest coronagolf na Mardi Gras

De Amerikaanse staat Louisiana maakt zich op voor een grote toename in het aantal besmettingen met het coronavirus. Waarschijnlijk heeft het festival Mardi Gras daar gezorgd voor de uitbraak, waarbij in korte tijd bijna duizend mensen besmet zijn geraakt.

De gouverneur van de staat verwacht over vijf dagen een tekort aan beademingsapparatuur en over tien dagen een tekort aan bedden. “Dit is geen gok, dit staat ons daadwerkelijk te wachten”, aldus gouverneur Edwards. Opmerkelijk is dat er in Louisiana veel IC-patiënten die besmet zijn met het virus beademing nodig hebben: 80 procent, ten opzichte van de gebruikelijke 40 procent.

Ook de stad New York is met meer dan 20.000 besmettingen zwaar getroffen door de uitbraak. Inmiddels is het aantal coronagevallen in de Verenigde Staten die van China en Italië voorbijgestreefd. Met bijna 84.000 gevallen is de Verenigde Staten nu het zwaarst getroffen land.