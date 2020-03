Paus geeft speciale zegen voor een leeg Sint-Pietersplein

Paus Franciscus leidt vanaf 18.00 uur de gebedsviering ‘Gebed voor de mensheid’. Aansluitend zal hij de zegen Urbi et Orbi geven, een zegen voor Rome en de wereld. Normaal spreekt de paus die zegen uit met Pasen en Kerstmis voor een bomvol Sint-Pietersplein in Vaticaanstad. Maar vrijdag zal het plein leeg blijven om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

Het besluit van de paus om een ​​uitzondering te maken en een speciale Urbi et Orbi te geven, onderstreept de ernst van de situatie wereldwijd maar vooral in Italië, aldus waarnemers. Italië is inmiddels het zwaarst getroffen land door de virusuitbraak.

KRO-NCRV zendt de speciale gebedsviering live uit via NPO 2. De uitzending begint om 17.55 uur op Nederland 2.