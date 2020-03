DNB ontkomt bij presentatie jaarverslag niet aan coronacrisis

De Nederlandsche Bank (DNB) presenteert vrijdag zijn jaarverslag over 2019. De meeste aandacht zal daarbij uitgaan naar de huidige coronacrisis. President Klaas Knot van de centrale bank gaat in een telefonische toelichting mogelijk dieper in op de vraag in hoeverre banken, verzekeraars en pensioenfondsen bestand zijn tegen de zware economische tegenwind. Ook zal hem worden gevraagd naar zijn algemene visie op het reilen en zeilen van de Nederlandse economie in de coronacrisis en de manier waarop de overheid de crisis aanpakt.

DNB kwam de bankensector onlangs al tegemoet. Nederlandse banken hoeven momenteel minder geld in kas te houden bij het verlenen van krediet. Hierdoor ontstaat bij de banken financiële ruimte die ze kunnen gebruiken om de kredietverlening aan de Nederlandse economie te ondersteunen.

Knot is ook een van de beleidsbepalers bij de Europese Centrale Bank (ECB) in Frankfurt. Die kondigde onlangs ook maatregelen aan voor het verzachten van de economische schade van de virusuitbraak. Via een nieuw opkoopprogramma van obligaties zal er komende tijd zo’n 750 miljard euro in de economie van de eurozone worden gepompt. De rentetarieven van de ECB werden evenwel ongemoeid gelaten. Andere centrale banken gingen de afgelopen tijd al wel over tot een of meerdere renteverlagingen.