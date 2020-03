Inspectie: chloroquine niet voorschrijven als preventief middel

Bij de IGJ kwamen signalen binnen dat dat mogelijk wel gebeurt. De inspectie wijst erop dat het volstrekt onbewezen is dat chloroquine enige preventieve werking heeft tegen het coronavirus. “Bovendien is chloroquine geen geneesmiddel om lichtvaardig mee om te gaan: het is zeer toxisch bij overdosering.”

De IGJ benadrukt dat chloroquine alleen bij ernstige infecties mag worden toegediend, zoals beschreven in de richtlijnen van de Stichting Werkgroep Antibioticabeleid.