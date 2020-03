Aantal coronapatiënten op intensive care naar 761

Het aantal patiënten met het coronavirus op de intensive care (ic)-afdelingen van Nederlandse ziekenhuizen is opgelopen naar 761. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NIVC).

De NIVC meldt dat het aantal beschikbare bedden op de ic’s nu “gering” is. Maandag sprak zij nog van “voldoende” capaciteit.

Het aantal beschikbare plaatsen is van groot belang voor mensen met Covid-19 die er slecht aan toe zijn. Ze worden vaak twee tot drie weken aan de beademing gelegd.

Capaciteit

De ic-capaciteit is normaal zo’n 1150 bedden. Momenteel wordt dat aantal overal uitgebreid. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) liet eerder donderdag weten dat het aantal volgende week uitgebreid wordt naar ongeveer 1600, waarvan twee derde bedoeld is om het toenemende aantal ernstige zieke coronapatiënten te behandelen.

Eerder donderdag werd door het RIVM bekendgemaakt dat het aantal mensen dat in Nederland is overleden aan het coronavirus is opgelopen tot 434.