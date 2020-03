Amsterdamse beurs buigt verlies om in winst

De aandelenbeurs in Amsterdam is met winst de handel uitgegaan, na eerder op de dag nog flink in de min te hebben gestaan. Beleggers trokken zich op aan de forse winsten op Wall Street, waar optimisme over het aanstaande steunpakket van 2 biljoen dollar de aandelenkoersen stuwt. Ook elders in Europa bogen de beurzen hun aanvankelijke verliezen om in winst.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 1,6 procent hoger op 482,99 punten. De MidKap won 2,5 procent tot 668,03 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen stegen tot 2,5 procent. De beurs in Milaan eindigde 0,7 procent hoger.

In de Verenigde Staten hopen beleggers dat het gigantische steunpakket dat door het Congres moet worden geloodst de economische klap van het nieuwe coronavirus zal beperken. Op de aandelenbeurzen in New York waren tussentijds winsten tot ruim 5 procent te zien.

Krimp

Tegelijkertijd verwerkten de financiële markten nieuwe prognoses over de wereldwijde krimp als gevolg van de virusuitbraak. De Wereldhandelsorganisatie (WTO) verwacht dat de coronapandemie wereldwijd voor een grotere economische neergang en meer baanverliezen zorgt dan de financiële crisis van 2008. Kredietbeoordelaars S&P Global en Moody’s voorzien een krimp in de eurozone van zeker 2 procent.

In de AEX verloor ABN AMRO 3,7 procent. De bank neemt een eenmalig verlies van ongeveer 183 miljoen euro doordat een klant bij zijn clearingsbank in de VS in de problemen is gekomen door de recente grote schommelingen op de financiële markten.

Arcadis

In de MidKap won Arcadis 2,7 procent. Het advies- en ingenieursbureau keert geen dividend uit en schort de inkoop van eigen aandelen op. Bouwer Heijmans en fietsenfabrikant Accell betalen ook geen dividend uit en zakten respectievelijk 3,2 en 3,6 procent bij de kleinere bedrijven.

Biotechnologiebedrijf Vivoryon klom 0,2 procent na publicatie van jaarcijfers. Detacheerder DPA kwam ook met resultaten en daalde 3 procent.

De euro was 1,1024 dollar waard, tegen 1,0834 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 4,5 procent goedkoper op 23,43 dollar. Brentolie kostte 1,8 procent minder op 26,90 dollar per vat.