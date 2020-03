‘Nederland in luxepositie bij tekort groente en fruit in Europa’

“Nederland is een voedselland. Wij produceren drie keer meer dan we consumeren”, legt Jansen uit. Het merendeel van het fruit en vrijwel alle groenten die Nederlanders eten, groeit volgens hem gewoon in Nederland. Uitzonderingen zijn sinaasappels, mandarijnen, druiven en exotisch fruit zoals kiwi’s. Maar ook daar verwacht CBL geen tekorten de komende tijd. De exporterende landen zullen hun best doen om fruit naar landen als Nederland te krijgen. “Anders moeten ze het weggooien.”

Kenia, een van de grootste exporteurs van erwten en sperziebonen naar Europa, stuurde onlangs de helft van de arbeiders met verplicht verlof. Er zouden onvoldoende vrachtvluchten zijn om de producten te vervoeren. Zuid-Afrika ging in lockdown, waardoor verstoringen worden verwacht. Spanje komt arbeidskrachten uit Marokko tekort voor het plukken van aardbeien. In Zwitserland kunnen Oost-Europeanen de grens niet over om bessen te plukken.

Seizoensarbeiders

In Nederland leven er eveneens grote zorgen over een tekort aan seizoensarbeiders, aldus LTO Nederland. Het is moeilijker voor arbeidsmigranten uit Oost-Europa om Nederland te bereiken, nu Duitsland zijn grenzen voor ze sloot. Daarbij komt dat nu een drukke periode in de landbouw aanbreekt.

Toch verwacht LTO Nederland geen lege schappen bij de groente- en fruitafdeling. Onder meer horecapersoneel, dat zonder werk thuiszit, wordt ingezet om bijvoorbeeld asperges te oogsten. De organisatie wijst er p dat Nederland al gevoed is met een kwart van de normale agrarische productie.