54 flatwoningen ontruimd in Maassluis om gaslucht

In Maassluis (Zuid-Holland) zijn donderdagmiddag 54 flatwoningen aan de Van Beethovenlaan ontruimd nadat er een gaslucht werd geroken. Dat meldt de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De geëvacueerde bewoners zijn opgevangen in het nabijgelegen gemeentehuis.

Waar het gas vandaan komt is nog onduidelijk. De toevoer is inmiddels afgesloten en er worden metingen verricht. Wanneer de bewoners weer kunnen terugkeren is nog niet bekend, aldus een woordvoerder van de veiligheidsregio.

De ontruimde woningen zijn verdeeld over negen etages.