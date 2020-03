Kabinet bereidt zich voor op de rode lijn van het RIVM

Bij de planning en uitbreiding van capaciteit en van beademingsapparatuur in de ziekenhuizen gaat het kabinet uit van "de rode lijn van het RIVM" in de coronacrisis. Dat betekent dat er volgende week 1600 ic-bedden moeten zijn, waarvan er zo'n 1100 bestemd zijn voor coronapatiënten. De andere bedden zijn voor reguliere ernstig zieke patiënten. Dat zei zorgminister Hugo de Jonge donderdag tegen een bezorgde Tweede Kamer.

'We doen er alles aan om het aantal te verhogen, dag en nacht. Het wordt spannend." De oppositie wilde meer zekerheid over de aantallen. Maar volgens de minister is er geen garantie. "We kunnen niet beloven wat we niet zeker weten."

Volgens De Jonge wordt er "as we speak" richting een totaal van 1500 ic-bedden gewerkt. Op dit moment liggen 640 coronapatiënten op de intensive care. In de Kamer klinkt kritiek en heerst verwarring over de aantallen die nodig zouden zijn om een piek in coronapatiënten op te vangen, de komende weken. Eerdere meldingen van de ic-vereniging dat er 2000 ic-bedden nodig zijn, zijn volgens de minister "niet zonder meer te realiseren." Het hangt bij deze plekken af van apparatuur zoals beademingsapparaten, die geleverd moeten worden.

Deze apparatuur komt onder meer beschikbaar uit privéklinieken en van Defensie. Ook zijn duizenden apparaten besteld in het buitenland en wordt gewerkt aan een eigen productielijn. Probleem is dat andere landen ook die apparatuur nodig hebben. In het uiterste geval, bij het somberste scenario kunnen twee mensen aan één beademingsapparaat worden gelegd, aldus de minister.