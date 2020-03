Kabinet: 'ruige tijden' op komst voor Nederlandse economie

Volgens het CPB zijn economische krimp en een stijging van de werkloosheid onvermijdelijk. "Dat betekent dat we voortvarend verder moeten gaan met de uitvoering van het noodpakket voor banen en economie", zegt Wiebes. Daarnaast zoekt het kabinet naar "manieren waarop de bedrijvigheid zoveel mogelijk door kan gaan".

"Ons dagelijks leven is in korte tijd behoorlijk op z’n kop gezet", zegt minister Wopke Hoekstra (Financiën). "We gaan door een moeilijke tijd. Het kabinet zet alles op alles om mensen en bedrijven zo goed mogelijk te steunen."

De cijfers van het CPB laten volgens Hoekstra zien dat er genoeg ruimte is om extra geld te lenen voor de zorg en voor de financiële steun aan bedrijven. "Maar ook mét de maatregelen wordt de werkloosheid helaas hoger en hebben bedrijven het moeilijk. We moeten hier samen doorheen."