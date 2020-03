‘Zorgmedewerkers, Van Dissel en Rutte helden coronacrisis’

Zorgmedewerkers, directeur Jaap van Dissel van de Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en premier Mark Rutte zijn helden van de coronacrisis. Dit is de uitkomst van een representatief onderzoek onder 4385 Nederlanders van Hendrik Beerda Brand Consultancy. Volgens het onderzoek leiden vooral het kordate optreden door zorgmedewerkers en het RIVM tot veel bewondering. Ook is men trots hoe de regering in deze zware periode handelt.