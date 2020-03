Noord-Korea zoekt internationale hulp voor coronatests

De Noord-Koreaanse overheid is naarstig op zoek naar meer testmateriaal voor het coronavirus en probeert internationale contacten aan te sporen het land te helpen. Volgens de Amerikaanse krant The Financial Times heeft het regime in Pyongyang inmiddels meerdere verzoeken verstuurd.

Het Noord-Koreaanse zorgsysteem is ernstig verzwakt en een groot deel van de bevolking is ziek of ondervoed. Een uitbraak van het coronavirus in het land kan catastrofaal uitpakken, schrijft de krant. Noord-Korea claimt dat er nog niemand besmet is, maar experts en diplomaten twijfelen hier sterk aan. Bondgenoten als Rusland zouden inmiddels met spoed medische hulpmiddelen gestuurd hebben om een mogelijke gezondheidscrisis af te wenden.

Kim Jong-Un, de leider van Noord-Korea, sloot eerder het toch al geïsoleerde land nog verder af om het virus te weren. De Chinese bevolking die aan de grens met Noord-Korea woont, werd gewaarschuwd niet te dicht in de buurt te komen omdat Noord-Koreaanse grenswachters met scherp schieten op eenieder die het land probeert binnen te komen.