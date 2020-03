Hoofdstad van Finland op slot om coronacrisis

De Finse regering sluit vanwege de coronacrisis hoofdstad Helsinki en het omliggende gebied af van de rest van het land. “Het wordt verboden om van of naar Uusimaa te reizen”, zei premier Sanna Marin op een persconferentie. In dat gebied wonen 1,7 miljoen mensen, ongeveer een derde van de bevolking.

In de regio Uusimaa zijn ruim 500 van de 880 coronabesmettingen in Finland vastgesteld. De regio wordt de komende weken niet compleet afgesloten van de buitenwereld. Het goederenvervoer gaat wel door en reizen is in sommige uitzonderlijke gevallen wel toegestaan, bijvoorbeeld als een familielid is overleden. Ook mag iedereen terugkeren naar zijn of haar woonplaats.

Premier Marin zegt dat de beperkingen vrijdag ingaan en tot 19 april van kracht blijven. Ze moeten verdere verspreiding van het virus voorkomen.