T-Mobile heeft woensdag te kampen met een storing. Het bedrijf meldt dat meerdere klanten problemen hebben met vast internet. Sinds het eind van de middag zijn op allestoringen.nl duizenden meldingen binnengekomen.

De telecomprovider is op zoek naar de oorzaak. “Zodra die is gevonden gaan we er uiteraard alles aan doen om het zo snel mogelijk op te lossen.”