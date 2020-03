Iets minder besmettingen in Italië

In Italië, het zwaar door het coronavirus getroffen land, kwamen er afgelopen etmaal 5210 nieuwe besmettingen bij. Dat is iets minder dan de dag daarvoor. Het aantal coronadoden de afgelopen 24 uur komt op 683, minder dan de 743 gemelde gevallen dinsdag. Zaterdag was er nog een record van 793 sterfgevallen.

In totaal zijn er in Italië ruim 74.000 bevestigde gevallen en 7503 coronadoden geteld. De autoriteiten hopen dat de drastische maatregelen van de afgelopen weken om verspreiding van het virus tegen te gaan, hun vruchten beginnen af te werpen.