Gerechtsgebouwen ook na 6 april dicht

Gerechtsgebouwen blijven ook na 6 april gesloten, in verband met de coronacrisis. Dat heeft de Raad voor de Rechtspraak woensdag bekendgemaakt. Sinds 17 maart verwerkt de rechtspraak op alle niveaus slechts urgente zaken, in principe zonder fysieke zitting. Publiek is sinds die datum niet meer welkom in de gerechtsgebouwen.