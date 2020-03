Cruiseschip met Nederlanders na coronageval aangekomen in Italië

In Italië is een cruiseschip aangekomen waarop honderden passagiers zijn geïsoleerd, onder wie ook Nederlanders. Aan boord ontstond onrust omdat een zieke opvarende die van boord was gehaald het coronavirus bleek te hebben.

De 726 passagiers aan boord van de Costa Victoria moeten al een paar dagen in hun kamers blijven vanwege de coronabesmetting. De patiënt, een 63-jarige vrouw uit Argentinië, is opgenomen in een ziekenhuis op Kreta.

Een Nederlandse opvarende zegt tegen persbureau AFP dat veel mensen aan boord verhoging hebben. Hij heeft zelf lichte koorts en moet hoesten. “Hebben we het virus? Dat weten we niet”, stelt de man (78), die met zijn 74-jarige echtgenote reist.

Onduidelijk

Het schip zou vooral Fransen en Australische passagiers aan boord hebben. Het is onduidelijk om hoeveel Nederlandse opvarenden het gaat.

De autoriteiten in Italië zitten in hun maag met de situatie. De burgemeester van Civitavecchia zegt dat hij het schip eigenlijk niet wilde laten aanleggen, maar is teruggefloten.

“Ik verwacht dat iedereen die het virus heeft in quarantaine moet op het schip”, aldus burgemeester Ernesto Tedesco. Hij zegt dat mensen die van boord mogen waarschijnlijk met bussen naar het vliegveld worden gebracht. “Ze mogen mijn plaats niet in. Ik wil hier geen toeristen met rolkoffers.”