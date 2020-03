Ook de tweede coronatest bij de Duitse regeringsleider Angela Merkel is negatief. De bondskanselier was begin deze week ook al getest nadat ze contact had gehad met een arts die met het coronavirus bleek te zijn besmet.

Volgens een regeringswoordvoerder volgt begin volgende week een derde test. Merkel zit sinds zondagavond in quarantaine in haar woning in Berlijn. De bondskanselier blijft wel werken.