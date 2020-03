Roep om stop op internationaal transport dieren vanwege corona

Varkens in Nood wil dat minister Carola Schouten (Landbouw) per direct een einde maakt aan internationale transporten van dieren. De dierenwelzijnsorganisatie stelt dat er door de strenge controles aan de grenzen van veel landen lange files ontstaan. Transporten met levende dieren staan uren of zelfs dagenlang te wachten, soms met fatale afloop, aldus Varkens in Nood.