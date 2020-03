Prins Charles besmet met coronavirus

De Britse prins Charles is besmet met het coronavirus. De 71-jarige troonopvolger heeft last van "milde symptomen, maar verkeert verder in goede gezondheid", aldus een verklaring.

Mail de redactie Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.