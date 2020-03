Lucinda Riley behaalt record in Bestsellerlijst

Ze staat zowel op plek één, twee, vijf, zes, zeven en tien. Geen enkele andere auteur heeft dat ooit gepresteerd. Daarmee beslaat ze bijna de gehele Bestseller top 10, maar er zijn een paar andere auteurs die er ook in voorkomen. Zo stijgt Rutger Bregman weer een plaatsje naar boven met zijn boek De meeste mensen deugen.

Opvallend is dat ook het kinderboek De waanzinnige boomhut van 117 verdiepingen van Andy Griffiths en Terry Denton weer sterk is gestegen en op plek vier staat. Door de coronacrisis zitten veel kinderen thuis. Een andere boekentip die veel werd gelinkt aan de corona-pandemie is De pest van Albert Camus. Dit werk kwam deze week nieuw binnen in de Bestsellerlijst op plek 24.

Boeken Top 10

(notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie www.debestseller60.nl)

1. (2) Lucinda Riley - De zeven zussen. Zon.

2. (5) Lucinda Riley - De zeven zussen

3. (4) Rutger Bregman - De meeste mensen deugen

4. (21) Andy Griffiths en Terry Denton - De waanzinnige boomhut van 117 verdiepingen

5. (14) Lucinda Riley - De zeven zussen. Storm.

6. (20) Lucinda Riley - De zeven zussen. Schaduw.

7. (22) Lucinda Riley - De zeven zussen. Parel.

8. (1) Özcan Akyol - Generaal zonder leger

9. (6) Splinter Chabot - Confettiregen

10. (30) Lucinda Riley - De zeven zussen. Maan.