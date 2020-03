Lucht veel schoner in Europese steden met lockdown

De luchtvervuiling in Europa is sterk afgenomen, vooral in grote steden waar een lockdown van kracht is. Doordat er minder verkeer is als gevolg van maatregelen tegen de coronacrisis zijn de concentraties stikstofdioxide (NO2) op sommige plekken gehalveerd.

Het Europees Milieuagentschap meldt dat op basis van metingen op 3000 locaties verspreid over Europa. In Barcelona, Madrid en Lissabon zijn afgelopen week dalingen tussen de 40 en 55 procent geregistreerd.

De gemeten hoeveelheid stikstofdioxide in Milaan was de afgelopen vier weken een kwart lager dan een jaar geleden en in Rome tot 35 procent. In het zwaar getroffen Bergamo werd vorige week 47 procent minder stikstofdioxide uitgestoten.

Blootstelling aan stikstofdioxide kan zorgen voor luchtwegklachten, astma-aanvallen en een verhoogd risico op infecties. Het is niet duidelijk of dit de toestand van mensen met het coronavirus verslechtert, aldus het agentschap in Kopenhagen. Daar is meer onderzoek voor nodig.