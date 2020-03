Weer spugende corona-dreiger voor rechter

Politieagenten hebben aangifte gedaan tegen een 35-jarige man nadat die op station Utrecht Centraal meerdere malen in hun richting had gespuugd en daarbij dreigde ze te besmetten met het coronavirus. De man zonder vaste woon- of verblijfplaats wordt donderdag voor de rechter-commissaris geleid. De snelrechtzitting is gepland op woensdag 1 april.